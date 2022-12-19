. Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями
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Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями

Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с почестямиПригожин обратился к спикеру Госдумы Володину из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за отказа властей Санкт-Петербурга в захоронении с воинскими почестями погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бойца частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Героев. Открытое письмо предпринимателя опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

По словам Пригожина, этот прецедент нарушает все допустимые морально-этические нормы. «Мы столкнулись с чудовищной бюрократией со стороны петербургских чиновников и подведомственных профильным комитетам Смольного структур», — написал он в обращении к Володину.

Бизнесмен подчеркнул, что Меньшиков отправился в Донбасс добровольно и до последнего дня защищал интересы России, демонстрируя мужество в боевых действиях, а также был посмертно награжден медалью «За отвагу». Как отметил Пригожин, вагнеровец якобы знал, что в случае гибели будет похоронен на Аллее Героев в Санкт-Петербурге как участник спецоперации, еще до подписания контракта с ЧВК. «Все регионы оперативно решают подобные вопросы и максимально активно участвуют в этом процессе. Однако, в Петербурге создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция во главе с губернатором [Александром Бегловым], регулярно нарушающая права участников СВО», — заявил предприниматель.

Он попросил Володина организовать в Санкт-Петербурге чрезвычайную выездную комиссию с целью решить сложившуюся проблему и помочь с захоронением Меньшикова на Аллее Героев.

Отвечая на открытое письмо Пригожина, спикер Госдумы подчеркнул, что на бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе СВО на Украине, также должны распространяться нормы действующих в России законов. «Нельзя их [участников спецоперации] разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — заявил он. По словам Володина, если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память.

Накануне Пригожин также обратился в открытом письме к председателю комитета нижней палаты парламента по обороне Андрею Картаполову с просьбой внести в Госдуму проект закона, который приравнял бы вагнеровцев к остальным участвующим в спецоперации военнослужащим и наделил бы их статусом ветеранов боевых действий. Бизнесмен разъяснил депутату ситуацию с похоронами Меньшикова и выразил недовольство тем, что «некоторые чиновники и главы регионов в "высоких кабинетах", даже в качестве последней дани уважения погибшим, отказываются поставить единственную подпись, необходимую для погребения героя».

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга якобы не дают разрешение похоронить погибшего в Добассе Меньшикова на Алее Славы и требуют дополнительного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела». Пригожин назвал сложившуюся ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших участников СВО и подчеркнул, что в ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов «воют плечом к плечу».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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