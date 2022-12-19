. Прохор Шаляпин расстался с Ольгой Сан
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Прохор Шаляпин расстался с Ольгой Сан

Прохор Шаляпин расстался с Ольгой Сан
Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина, модель Ольга Сан заявила об их разрыве. На протяжении десяти месяцев Прохор Шаляпин и Ольга Сан пыталась построить отношения, транслируя свою любовь на публику в социальных сетях. Однако в последнее время общих фотографий становилось все меньше, а сегодня стало известно, что артисты решили поставить точку в своем романе Все началось с того, что возлюбленная певца заподозрила его в измене. Прохор не захотел брать с собой Ольгу в поездку, и это стало неприятной новостью для девушки. Истерик она закатывать не стала и отпустила его одного, но ее все равно насторожила вся эта ситуация. Еще больше сомнений у Сан появилось после публикации на странице в социальной сети певца фотографии с другой девушкой. Модель рассказала, что ей не понравилось то, что ее молодой человек проводит время с женщинами, пока ее нет рядом с ним.
После этой поездки Прохора прошло уже два месяца, однако отношения в паре так и не наладились. Сегодня Ольга Сан заявила изданию «PROZVEZD», что между ней и Шаляпиным все кончено. Она рассказала, что разлад в их романе был уже давно, но только сейчас модель решила его завершить. По ее словам, ключевым фактором стало то, что Прохор не делал ей предложение руки и сердца и даже не собирался переходить к этому шагу. Прохор переводить отношения с Сан на новый уровень даже не собирался. Его вполне устраивал гостевой брак без детей, но модель всегда мечтала именно о традиционной семье. Из-за этих разногласий артисты сначала решили взять паузу в отношениях, а потом Ольга поняла, что больше не может быть с Прохором. Именно она выступила инициатором окончательного разрыва.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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