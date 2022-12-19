. Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области

Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области

На базе областного Дома молодежи в Иркутске открылся региональный центр компетенций. Это площадка, на которой молодой специалист или студент из Иркутской области сможет пройти диагностику своих профессиональных навыков, после чего получит «дорожную карту», где будут указаны текущие результаты и необходимые методические указания по их развитию, рекомендации от работодателей по профилю обучения участника. Молодым людям предложат принять участие в мероприятиях для лучшего развития навыков. Например, создание проектов, прохождение практики/стажировки или трудоустройство.

Для региона деятельность центров компетенций позволит сохранить и повысить качество человеческого ресурса, уменьшить отток молодых талантов из Иркутской области. Сейчас на платформе центра компетенций можно пройти тестирования по следующим направлениям: опросник жизнестойкости; анализ вербальной информации; универсальный личностный опросник; анализ числовой информации; опросник мотиваторов и демотиваторов; ценностные установки лидера; эмоциональный интеллект; опросник коммуникативной грамотности; пассивный словарный запас; опросник клиентоориентированности. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться на платформе или на Президентской платформе «Россия — страна возможностей», выбрав центр компетенций Иркутской области.

Также в рамках открытия центра компетенций в Иркутске стартовала работа кадрового салона «Иркутск – территория возможностей». Это платформа, созданная отделом по молодежной политике администрации Иркутска совместно с министерством по молодежной политике региона. Платформа позволит обмениваться опытом по актуальным вопросам профориентации, трудоустройства и формирования перспективных навыков, а также обеспечит знакомство потенциальных сотрудников с компаниями региона.

Участие в работе салона принимают представители региональных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, предприятий и организаций реального сектора экономики, образовательных организаций, молодежь региона – студенты, молодые специалисты. Основные цели кадрового салона – это поиск и трудоустройство соискателей среди молодежи в компании Иркутска для поддержки и обеспечения самореализации молодых людей, формирование у участников навыков, необходимых для успешного прохождения собеседования и дальнейшего трудоустройства после обучения, поиск партнеров среди иркутских компаний.


Фото предоставлены ОГБУ «ЦСИУМ»
# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области
Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области
Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин
Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по
За неделю 32 593 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
За неделю 32 593 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой контент
В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака 20 декабря 2021 года
Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака 20 декабря 2021 года
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Музыкальная пауза с попугаем
Музыкальная пауза с попугаем
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи

Топ на сегодня

Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве

Еще по теме

В Калининградской области открылся первый «IT-куб»
В Иркутской области открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Якутии открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Ярославле откроется центр профессиональных компетенций в области нефтеперерабатывающей промышленности