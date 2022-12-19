. Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области

На базе областного Дома молодежи в Иркутске открылся региональный центр компетенций. Это площадка, на которой молодой специалист или студент из Иркутской области сможет пройти диагностику своих профессиональных навыков, после чего получит «дорожную карту», где будут указаны текущие результаты и необходимые методические указания по их развитию, рекомендации от работодателей по профилю обучения участника. Молодым людям предложат принять участие в мероприятиях для лучшего развития навыков. Например, создание проектов, прохождение практики/стажировки или трудоустройство.

Для региона деятельность центров компетенций позволит сохранить и повысить качество человеческого ресурса, уменьшить отток молодых талантов из Иркутской области. Сейчас на платформе центра компетенций можно пройти тестирования по следующим направлениям: опросник жизнестойкости; анализ вербальной информации; универсальный личностный опросник; анализ числовой информации; опросник мотиваторов и демотиваторов; ценностные установки лидера; эмоциональный интеллект; опросник коммуникативной грамотности; пассивный словарный запас; опросник клиентоориентированности. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться на платформе или на Президентской платформе «Россия — страна возможностей», выбрав центр компетенций Иркутской области.

Также в рамках открытия центра компетенций в Иркутске стартовала работа кадрового салона «Иркутск – территория возможностей». Это платформа, созданная отделом по молодежной политике администрации Иркутска совместно с министерством по молодежной политике региона. Платформа позволит обмениваться опытом по актуальным вопросам профориентации, трудоустройства и формирования перспективных навыков, а также обеспечит знакомство потенциальных сотрудников с компаниями региона.

Участие в работе салона принимают представители региональных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, предприятий и организаций реального сектора экономики, образовательных организаций, молодежь региона – студенты, молодые специалисты. Основные цели кадрового салона – это поиск и трудоустройство соискателей среди молодежи в компании Иркутска для поддержки и обеспечения самореализации молодых людей, формирование у участников навыков, необходимых для успешного прохождения собеседования и дальнейшего трудоустройства после обучения, поиск партнеров среди иркутских компаний.





Фото предоставлены ОГБУ «ЦСИУМ»