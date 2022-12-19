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Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночьЮрист Кудерко: в новогоднюю ночь могут оштрафовать за распитие алкоголя и шумное застолье

Россиян предупредили о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко в интервью «Прайм» перечислила, что запрещено делать в праздники и какое наказание за это можно получить.

Так, запрещено курить и распивать алкогольные напитки. За это грозит штраф в 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно.

Кроме того, нельзя запускать фейерверки из окон и балконов квартир, а также во дворах многоэтажек без согласования с управляющей компанией. Наказанием за такие действия в зависимости от последствий запуска в лучшем случае станет штраф в размере 500 рублей, в худшем — лишение свободы на срок до пяти лет.

Нельзя проводить массовые мероприятия (флешмобы, гуляния и т.п.) без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица — до 100 тысяч рублей.

Важно также помнить о соблюдении режима тишины. В некоторых регионах запрещено шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, или даже после десяти вечера.

Ранее россиянам назвали запрещенный тип подарка для начальства. По словам президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, подарок руководителю может быть только коллективным, индивидуальные исключены.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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