. Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах

«Ведомости»: НСПК обязала банки внедрить MirPay для оплаты на сайтах до марта 2023 года

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на сайтах и в приложениях. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, внедрить сервис необходимо к марту 2023 года. Оператор «Мира» направил бюллетень, который описывает алгоритм подключения сервиса в систему оплаты покупок. Альфа-банк, «ФК Открытие», «Тинькофф банк», «Зенит» заявили о готовности распространить этот сервис на своих клиентов.

Сервис MirPay платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона появился в 2019 году.

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID.