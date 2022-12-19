. Российских поставщиков зарубежных IT-решений предложили защитить от претензий к отсутствию гарантии

"Общественная потребительская инициатива" предложила властям снять правовую ответственность с российских поставщиков зарубежных ИТ-решений за отсутствие гарантийного обслуживания данных продуктов, пишет "Коммерсантъ". Это следует делать, если производители будут отказываться от техподдержки и гарантийного обслуживания в России.

Предложение 14 декабря было направлено российскому премьеру Михаилу Мишустину. В аппарате главы кабмина указали, что инициативу передали для подготовки ответа в Минцифры. Минпромторг уже выступил против предполагаемого нововведения.

Как уточнили в ОПИ, отказ иностранных вендоров от техподдержки и гарантийного обслуживания в стране привел к тому, что компании-заказчики адресуют претензии к российским продавцам и интеграторам. Это может вызвать череду банкротств отечественных поставщиков зарубежных решений. Под конечными пользователями имеются ввиду российские коммерческие компании и госорганизации, которые эксплуатируют зарубежное оборудование, например серверы, системы хранения данных, коммуникационное оборудование, указал глава ОПИ Олег Павлов. Потребители должны предъявлять претензии не отечественным поставщикам и интеграторам, а российским структурам зарубежных вендоров.

В мае 2022 года решением арбитражного суда был наложен арест на счета ООО "Делл" (структура американской Dell) по иску "Талмера". В июне претензии российского интегратора были удовлетворены, а с поставщика взыскали 778,5 млн рублей.