. Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян

Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян

Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян

За минувшую сессию сенаторы внесли ряд законопроектов, направленных на развитие социальной помощи для граждан России. Так, был принят закон № 171096-8 о порядке использования дополнительных оплачиваемых выходных дней, предоставляемых лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. На рассмотрении находится законопроект № 248933-8 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кроме этого, до конца года будет запущена информационная система Минюста «Правовая помощь». В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 19 декабря первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян.

В частности, сенатор расскажет, как будет работать закон об использовании дополнительных выходных дней; какие изменения ждет закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; какие вопросы поможет решить информационная система «Правовая помощь»; когда будет решен вопрос по заключению «эффективных контрактов» и краткосрочных трудовых договоров в вузах; над какими еще законопроектами работают в Совете Федерации.

Мероприятие начнется в 12:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области
Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из
Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении
Семь человек пострадали при пожаре на Марковском
Навигацию на Байкале закроют 25 декабря
Навигацию на Байкале закроют 25 декабря
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Дима Билан истязал себя
Дима Билан истязал себя
Навка жалеет Ивана Урганта за его изгнание
Навка жалеет Ивана Урганта за его изгнание
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
О свадьбе Татьяны Булановой с юнцом высказалась скандальный блогер
О свадьбе Татьяны Булановой с юнцом высказалась скандальный блогер
Лариса Андерсен предсказала, что ждет скорпионов в 2023 году
Лариса Андерсен предсказала, что ждет скорпионов в 2023 году

Топ на сегодня

Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита
Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии

Еще по теме

Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов
Какие изменения могут внести в КоАП по просьбе регионов?
Совфед намерен ограничить максимальное количество животных у россиян
Презентация книги о Павле Крашенинникове