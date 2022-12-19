За минувшую сессию сенаторы внесли ряд законопроектов, направленных на развитие социальной помощи для граждан России. Так, был принят закон № 171096-8 о порядке использования дополнительных оплачиваемых выходных дней, предоставляемых лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. На рассмотрении находится законопроект № 248933-8 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кроме этого, до конца года будет запущена информационная система Минюста «Правовая помощь». В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 19 декабря первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова расскажет, как работает система правовой и социальной помощи для россиян.

В частности, сенатор расскажет, как будет работать закон об использовании дополнительных выходных дней; какие изменения ждет закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; какие вопросы поможет решить информационная система «Правовая помощь»; когда будет решен вопрос по заключению «эффективных контрактов» и краткосрочных трудовых договоров в вузах; над какими еще законопроектами работают в Совете Федерации.

Мероприятие начнется в 12:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

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