. Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении

При пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении Усть-Кутского района получили травмы семь человек. Двое из них — в тяжелом состоянии, бортом санавиации их доставили в Братск, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Четверых пострадавших госпитализировали в Усть-Кутскую больницу. Один человек получил обморожение ног, он будет лечиться амбулаторно. На месте работали четыре бригады скорой помощи.

Пожар ликвидирован, в тушении были задействованы сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании, силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.

Установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения загорелась вечером 18 декабря. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, угрозы для населения не было.