. Спецкомитет конгресса США порекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Спецкомитет конгресса США порекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Спецкомитет конгресса США порекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Спецкомитет конгресса США порекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Спецкомитет Палаты представителей США (нижняя палата конгресса) единогласно порекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года, передает ТАСС.

Сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий 6 января 2021 года, когда в нем заседал конгресс США, чтобы утвердить результаты президентских выборов, на которых Трамп уступил Джо Байдену. Протестующие были не согласны с результатом подсчета голосов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Противники Трампа обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Перед штурмом Капитолия он в течение нескольких недель говорил о нарушениях на выборах, а на митинге утром 6 января призывал своих сторонников сражаться изо всех сил и пройти маршем до здания конгресса.

После происшествия Twitter (заблокирована в РФ) и Facebook* заблокировали аккаунты Трамп. Новый владелец Twitter Илон Маск в конце ноября разблокировал страницу экс-президента, однако Трамп так и не написал на ней ни одного сообщения.

*владеющая Facebook компания Meta запрещена в России как экстремистская.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дом Роберта Де Ниро попытались ограбить
Дом Роберта Де Ниро попытались ограбить
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Алла Пугачева шокировала Мигеля
Алла Пугачева шокировала Мигеля
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Настасья Самбурская с дешевым кольцом и в свадебном платье не стала делать интригу
Настасья Самбурская с дешевым кольцом и в свадебном платье не стала
Светлана Бондарчук устроила вечеринку в мексиканском стиле в свой день рождения
Светлана Бондарчук устроила вечеринку в мексиканском стиле в свой
Прохор Шаляпин расстался с Ольгой Сан
Прохор Шаляпин расстался с Ольгой Сан
Лиза Арзамасова сообщила о важном семейном празднике
Лиза Арзамасова сообщила о важном семейном празднике
Анастасия Волочкова сделает себе сказочную свадьбу
Анастасия Волочкова сделает себе сказочную свадьбу

Топ на сегодня

Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ

Еще по теме

Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
СМИ: Беспорядки в Вашингтоне спонсировали из-за границы
Конгресс США окончательно утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах
Конгрессмен: Доказательств помощи Трампу со сторон России во время выборов нет