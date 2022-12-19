. Спецкомитет конгресса США порекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Спецкомитет Палаты представителей США (нижняя палата конгресса) единогласно порекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года, передает ТАСС.

Сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий 6 января 2021 года, когда в нем заседал конгресс США, чтобы утвердить результаты президентских выборов, на которых Трамп уступил Джо Байдену. Протестующие были не согласны с результатом подсчета голосов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Противники Трампа обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Перед штурмом Капитолия он в течение нескольких недель говорил о нарушениях на выборах, а на митинге утром 6 января призывал своих сторонников сражаться изо всех сил и пройти маршем до здания конгресса.

После происшествия Twitter (заблокирована в РФ) и Facebook* заблокировали аккаунты Трамп. Новый владелец Twitter Илон Маск в конце ноября разблокировал страницу экс-президента, однако Трамп так и не написал на ней ни одного сообщения.

*владеющая Facebook компания Meta запрещена в России как экстремистская.