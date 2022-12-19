. Сразу после релиза Born of Bread станет частью подписки Game Pass





Издательство Dear Villagers и студия WildArts анонсировали новый проект, который сразу после релиза станет частью подписки Game Pass. Это игра Born of Bread, которая заявлена к выходу на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза она станет частью подписки Game Pass.

Авторы Born of Bread пока не называют дату релиза своего проекта, но обозначают планируемые сроки выхода игры — лето 2023 года. Ниже можно посмотреть трейлер Born of Bread.

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В Born of Bread игрокам предстоит взять на себя роль «мучного голема», который вместе с друзьями должен объединиться против сил зла. По жанру игра близка к JRPG.