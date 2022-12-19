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Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк

Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк«КП»: борющуюся с раком Заворотнюк госпитализировали в клинику за полмиллиона рублей

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга, за полмиллиона рублей госпитализировали в одну из столичных частных клиник. О местонахождении артистки стало известно журналистам «Комсомольской правды».

По информации издания, из этой суммы оплачиваются операции, процедуры и медикаменты для Заворотнюк. Стоимость пребывания в учреждении в сутки составляет от 39 до 94 тысяч рублей. Палаты в клинике оснащены многофункциональной кроватью, пультом вызова медицинских работников, телевизором, кондиционером, сейфом и установкой для индивидуальной подачи кислорода.

Сообщается, что в учреждении работают российские и зарубежные врачи, а также установлено медицинское оборудование последнего поколения для лечения онкологических заболеваний.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние.

Летом этого года стало известно, что актриса попала в базу должников судебных приставов.

18 декабря сообщалось, что дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова попала в реанимацию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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