. Светлана Бондарчук устроила вечеринку в мексиканском стиле в свой день рождения

Бизнесвумен и светская львица Светлана Бондарчук любит устраивать тематические вечеринки в свои дни рождения. 54-летняя Бондарчук задает жару своим молодым коллегам. Каждый год Светлана устраивает шумные вечеринки для близких людей. В этом году праздник Бондарчук начала отмечать накануне, а поздравления стала принимать ровно в полночь.В этот раз акцент вечеринки был сделан на мексиканский стиль, а сама женщина примерила на себя два образа. Вначале Светлана была в пышном алом платье с откровенным разрезом и цветочным венком (отсылка к Фриде Кало), который стал прекрасным дополнением к слегка подкрученным локонам.Чтобы задуть свечи на трехъярусном торте, владелица студии йоги переоделась в кокетливое бархатное мини-платье, которое подчеркнула шарфиком в тон.Что касается самой вечеринки, то там все было по канону: «с традиционные закусками, мескалем, маргаритой, сомбреро и музыкальным бэндом, который играл для гостей любимые мелодии». А еще в мексиканском кутеже приняли участие уже ставшие легендарными картины обнаженной именинницы.Светлана рассказывает, что во время праздника «несколько бокалов было разбито», но верит, что «на счастье». «Сказано много добрых слов, исполнено много танцев и спето много песен» и признается, что «расходились гости уже утром, думаю, это показатель того, что праздник удался», — подытоживает именинница. Бондарчук делится, что «не обошлось и без импровизаций — друзья у меня творческие, так что под аккомпанемент Сергея мы спели и „Первый снег“ с Сергеем Мазаевым, и „Три белых коня“ с Машей Зайцевой».Что касается приглашенных гостей, то среди них были муж именинницы Сергей Харченко, сын Сергей с бывшей женой Татой, а также Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Ида Галич, Надежда Стрелец, Ольга Слуцкер, Ирина Старшенбаум и многие другие. Свою порцию поздравлений и комплиментов именинница получила и от подписчиков. «Жги, огненная девочка!», «Света любимая! Цвети, вдохновляй! Такой как ты больше нет!», — написали под яркими фото восхищенные поклонники.