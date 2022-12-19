. Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
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Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов

Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Фигуристка Татьяна Навка раскрыла, что ждет спортсменов по завершению карьеры. Известная фигуристка Татьяна Навка дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала о зарплатах и пенсиях коллег по цеху. «После завершения спортивной карьеры фигуристы получают президентскую стипендию в размере 50 тысяч рублей ежемесячно», - заявила она.
При этом Навка уточнила, что речь идет только про олимпийских чемпионов. У серебряных и бронзовых нет такой зарплаты. «Плюс и тренерам не платят. Вот такая несправедливость», - заявила она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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