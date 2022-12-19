. Татьяна Навка рассказала о трудностях общения с родственниками с Украины

Фигуристка Татьяна Навка призналась что у нее проблемы с украинскими родственниками. Олимпийская чемпионка очень переживает за близких и друзей, которые остались на Украине, где сейчас идет спецоперация. Татьяна родилась в Днепропетровске, где прожила около 13 лет. Затем переехала в Москву, чтобы продолжать совершенствоваться в танцах на льду. Несмотря на то, что большую часть жизни Навка живет в России, она поддерживает связь с родными, оставшимися на Украине. А недавно Дмитрий Песков рассказал, что у его супруги испортились отношения с друзьями детства на фоне спецоперации. Как бы то ни было, Татьяна продолжает следить за судьбой близких и родных.«Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация редчайшая и уничтожить ее невозможно. И все, что ни делается — значит, так должно быть. Со многими родственниками из Днепропетровска общаюсь. Есть и печальные истории… Одна моя ближайшая подруга… Я ее понимаю, ей страшно», — прокомментировала 47-летняя фигуристка. А ведь долгое время Татьяна жила в Америке и являлась даже налоговым резидентом страны. Это было в тот период, когда Навка вышла на большой лед в составе сборной Советского Союза. Ее партнером являлся Самвел Гезалян. Тренировки сначала проходили в Москве, а потом в США. Около 15 лет прожила фигуристка на Западе, но после победы на Ллимпиаде в Турине вернулась на родину. «Так получилось, что «Ледниковый период» — и пришлось уехать. Мы не уезжали насовсем, уехали на три-четыре месяца. Как-то само собой все случилось. А потом как-то даже не было размышлений возвращаться, когда здесь твоя родина. Все прекрасно: у тебя есть работа любимая, есть, где жить, есть любовь твоего народа, зрителей. У меня никогда не было американского гражданства», — вспоминает то время Навка в беседе с Надеждой Стрелец.