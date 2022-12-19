. Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
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Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года

Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года

С января будущего года техосмотр легковых автомобилей вырастет в цене в среднем на 57%, сообщает "Коммерсантъ". Минимальный тариф Федеральная антимонопольная служба установила на уровне 913 рублей, большинство регионов подняли цены на техосмотр до этой отметки.

С 1 января 2023-го процедура техосмотра самой массовой категории - легковых автомобилей - в среднем подорожает на 57%. По новым правилам ТО, ценообразование будет обновляться регулярно. Чтобы рассчитать тарифы на следующий год, регион запрашивает у операторов ТО данные о расходах на фонд оплаты труда, ремонт оборудования и другие. Если данные присылают менее половины действующих на рынке операторов, правительство региона индексирует тариф на уровень инфляции.


Ниже установленного ФАС порога в 913 рублей для легковых машин (321 рубля для мотоциклов, 560–1880 рублей для автобусов, 900–1960 рублей для грузовых машин) цены на ТО быть не могут. Большинство субъектов РФ подняли до этого уровня цену на техосмотр. Например, цены до минимального порога подняли в Севастополе (с 559 рублей), в Москве (с 720 рублей), в Орловской (рост в три раза), Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях.

В Санкт-Петербурге поднимут стоимость ТО на 75,2% до самого высокого по стране уровня - 1540 рублей. В Сахалинской области — до 1200-1320 рублей (с 1110-1200 рублей) и в Камчатском крае — 1330 рублей (с 840 рублей). В Крыму не собираются повышать тариф, в Московской, Ростовской, Саратовской областях новые цены в настоящее время не утвердили.

О подорожании техосмотра водителей предупредили в прошлом месяце. Инициатива ФАС позволит сократить количество справок, выданных некомпетентными лицами, и опосредованно снизить риск ДТП.

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По материалам: uposters.ru

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