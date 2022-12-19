. Тимур Родригез не может ходить без костылей

Певец Тимур Родригез рассказал о несчастном случае. Артист сообщил неприятную новость — он неудачно исполнил новогодний танец и теперь вынужден ходить на костылях. При этом певец не расстраивается, а, наоборот, с юмором подходит к случившемуся. 43-летний Тимур Родригез опубликовал ролик, на котором передвигается на костылях. «Смотри до конца и со звуком, — заинтриговал артист. — Моя новая реальность! Результат новогодних съемок. Костыли у меня первый раз в жизни». Исполнитель дал понять, что к ситуации подошел с юмором. На видео Тимур пытается подняться по лестнице, а поддерживает его героиня мема, которая кричит: «Сыночка, давай, у тебя все получится! Я в тебя верю!»Пользователи Сети подбодрили музыканта и пожелали ему скорейшего выздоровления. «Береги себя, дорогой!»; «И смех, и грех в прямом смысле… Здоровья!»; «Перелом или растяжение? Подробности в студию», — отреагировали подписчики. Отметилась и Валерия — певица присутствовала на той самой праздничной съемке. «Тимурчик, ну ты герой — с травмой станцевал номер до конца, да так, что никто ничего и не понял! Это было огонь. Поправляйся скорее», — написала она. К слову, Родригезу некогда болеть, ведь у него каждый день расписан по минутам. Певец не только готовится к новогодним корпоративам, но и снимается в шоу «Маска. Танцы» на СТС, где сидит в кресле жюри. Последний год принес Тимуру не только работу и хороший заработок, но и неприятности. Например, в дом артиста залезли воры и вынесли несколько миллионов рублей, а также драгоценности. Музыкант обратился в полицию, но пока грабителей не нашли.