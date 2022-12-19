. В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину

Politico: президент США Байден не намерен посещать Киев из-за угрозы для его безопасности

По сообщениям анонимных источников среди чиновников Белого дома, на данный момент президент США Джо Байден не намерен посещать Украину и столицу страны Киев из-за угрозы для его безопасности. Причину отказа американского лидера от официального визита назвала газета Politico.

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — говорится в сообщении газеты.

Ранее Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что приоритетом Вашингтона является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. «Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности», — говорится в сообщении. Байден также приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который основан на фундаментальных принципах устава ООН.