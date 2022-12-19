. В Генпрокуратуре назвали число удаленных и заблокированных фейков о СВО
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В Генпрокуратуре назвали число удаленных и заблокированных фейков о СВО

В Генпрокуратуре назвали число удаленных и заблокированных фейков о СВОГенпрокуратура России добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО на УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине

Генеральная прокуратура России добилась удаления или блокировки 125 тысяч фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число назвали РИА Новости в надзорном ведомстве.

По информации ведомства, с начала года и по 1 декабря прокуроры направили в Роскомнадзор 1630 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации: экстремистским и террористическим материалам, информации с призывы к участию в несогласованных массовых акциях, а также ложным сообщениям об актах терроризма.

На основании требований Роскомнадзор заблокировал или удалил публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч), заявили в Генпрокуратуре.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все бредни и фейки в ходе спецоперации не должны мешать Вооруженным силам (ВС) России выполнять свой долг перед людьми. По словам главы государства, не стоит быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле.

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По материалам: lenta.ru

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