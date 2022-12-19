. В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявленияВ Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Прекращение украинского гражданства будет действовать со дня подачи соответствующего заявления. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму 19 декабря, документ опубликован в думской базе данных.

Законопроект касается российских граждан, которые одновременно являются гражданами Украины и россиян, которые направили в украинский полномочный орган обращение о выходе из украинского гражданства и не получили ответа.

«Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — сказано в пояснительной записке.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Музыкальная пауза с попугаем
Музыкальная пауза с попугаем
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи
Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой большой живот"
Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на
Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к Байкалу дорог
Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к
Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега
Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Российских поставщиков зарубежных IT-решений предложили защитить от претензий к отсутствию гарантии
Российских поставщиков зарубежных IT-решений предложили защитить от
Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя
Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя
"Он просто сидит!": Муж пришел домой в шесть утра и увидел незваного гостя в постели жены
"Он просто сидит!": Муж пришел домой в шесть утра и увидел

Топ на сегодня

638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
В Европе рассказали о главном страхе властей Украины
В Европе рассказали о главном страхе властей Украины
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина

Еще по теме

ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России
В Киеве отказали Вышинскому в выходе из гражданства Украины
В РФ хотят упростить получение гражданства иностранцами с русскими корнями
Украинцы с гражданством РФ станут жителями России по упрощенной схеме