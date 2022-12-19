. В играх на Xbox может появиться персонализированная реклама





Персонализированная реклама — привычный формат для пользователей интернета, но не для игроков. В играх, если и имеются рекламные баннеры, то они общие для всех игроков. Например, часто рекламу можно видеть в футбольных симуляторах, в гонках или на билбордах в играх других жанров. Похоже, что Microsoft хочет сделать эту рекламу персонализированной.

СМИ обратили внимание на патент Microsoft (ознакомиться с ним можно здесь) который был опубликован 1 декабря 2022 года, а подан в мае 2022 года. Этот патент описывает использование персонализированной рекламы в играх Xbox. Предполагается, что реклама будет показываться игрокам в проектах, которые подключены к интернету. В патенте указывается, что реклама будет максимально интегрирована в игровую среду, например, будет показываться на билборде или в качестве бегущей строки на стадионе, нее отвлекая от привычного игрового процесса.

Напомним, несколько дней назад появились слухи, что Microsoft может готовить к выпуску новый дешевый тариф Game Pass с рекламой.