. В играх на Xbox может появиться персонализированная реклама
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В играх на Xbox может появиться персонализированная реклама

В играх на Xbox может появиться персонализированная реклама


Персонализированная реклама — привычный формат для пользователей интернета, но не для игроков. В играх, если и имеются рекламные баннеры, то они общие для всех игроков. Например, часто рекламу можно видеть в футбольных симуляторах, в гонках или на билбордах в играх других жанров. Похоже, что Microsoft хочет сделать эту рекламу персонализированной.

СМИ обратили внимание на патент Microsoft (ознакомиться с ним можно здесь) который был опубликован 1 декабря 2022 года, а подан в мае 2022 года. Этот патент описывает использование персонализированной рекламы в играх Xbox. Предполагается, что реклама будет показываться игрокам в проектах, которые подключены к интернету. В патенте указывается, что реклама будет максимально интегрирована в игровую среду, например, будет показываться на билборде или в качестве бегущей строки на стадионе, нее отвлекая от привычного игрового процесса.


Напомним, несколько дней назад появились слухи, что Microsoft может готовить к выпуску новый дешевый тариф Game Pass с рекламой.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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