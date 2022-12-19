. В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении
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В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении

В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении

Четверых пострадавших при пожаре на Марковском месторождении в сопровождении реанимационной бригады доставили из Усть-Кута в больницу Иркутска бортом регионального центра медицины катастроф при поддержке ИНК. Реанимобили транспортировали пациентов в медучреждения. Также компания 19 декабря организовала телеконференцию с участием врачей городской больницы и Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского (Москва).

Двое потерпевших находятся в городской больнице №1 Братска, туда вылетел врач городской больницы №3 Иркутска. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничего не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской нефтяной компании.

Ситуация находится на контроле у минздрава Иркутской области и компании, всю необходимую помощь оказывают в кратчайшие сроки. Жалоб и обращений от других сотрудников Марковского месторождения нет.

Кроме того, после ликвидации возгорания комиссия Иркутской нефтяной компании провела первоначальный осмотр установки комплексной подготовки газа на Марковском месторождении. По итогам осмотра выявлены разрушения двух блоков из 15 единиц – один компрессор и блок стабилизации газового конденсата. Технологическая часть визуально не имеет сильных повреждений. Причина пожара устанавливается.

Возгорание произошло 18 декабря в 22:29 по местному времени. Пожар потушили 19 декабря в 03:05. Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует, погибших нет.


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По материалам: irk

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