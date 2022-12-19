. В Иркутской области подорожали продукты для новогодних салатов

В Иркутской области подорожали продукты для основных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой. Иркутскстат подсчитал разницу цен между 2022-м и 2021-м годами.

Стоимость основных ингредиентов для приготовления оливье за год поднялась на 10,1%, цена ингредиентов для сельди под шубой — на 8,1%. Подорожали собственно сельдь соленая (+25,8%), маринованные овощи (+17%), майонез (+12,3%), варёная колбаса (+12,2%), лук (+0,6%).

Однако в то же время это ниже уровня продовольственной инфляции (15%). Причина в значительном снижении цены картофеля (-35,9%), а также свёклы (-16%), моркови (-8,9%) и яиц (-2,1%).