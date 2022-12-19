. В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой контент
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В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой контент

В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой контент


В начале декабря состоялся релиз Need for Speed Unbound. Гонку неплохо встретили игроки и критики, однако, судя по большой скидке на нее уже сейчас, она показала далеко не такие продажи, на которые рассчитывало издательство Electronic Arts. Тем не менее, студия Criterion Games будет развивать Need for Speed Unbound.

Комьюнити-менеджер команды разработчиков Джефф Брэддок, общаясь с игрокам на Reddit, рассказал, что разработчики готовят много бесплатных обновлений на 2023 год. По его словам, в следующем году игроки получат бесплатные апдейты с новыми игровыми режимами, социальными функциями, прогрессией, автомобилями, новым контентом для кастомизации и многое другое. Отмечается, что первое обновление будет посвящено расширению функций социальной игры.

Дата выхода обновлений для Need for Speed Unbound пока не называется — больше информации обещают рассказать ближе к концу января 2023 года.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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