В Сиамском заливе затонул корабль военно-морских сил Таиланда, спасены 75 из 106 моряков, находившихся на борту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВМС Таиланда.

Сообщается, что корабль второго ранга затонул во время патрулирования в Сиамском заливе в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкирикхан. Во время сильного волнений судно накренилось, зачерпнуло воды, в результате чего произошло короткое замыкание в электросети и отключение оборудования.

Потеряв ход, корабль вновь накренился и не смог выправить крен. Судно затонуло в 00:12 по местному времени. Спасены 75 из 106 членов экипажа, еще 31 человек находится в воде. В спасательной операции участвовали три корабля ВМС, несколько гражданских судов, самолеты и вертолеты морской авиации ВМС.

