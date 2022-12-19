. В Зиминском районе второй раз за сутки под лед провалилась машина

19 декабря житель Зиминского района за рулем Нивы решил переехать реку Оку и провалился под лед. Аналогичный случай произошел 18 декабря: в том же месте провалилась иномарка. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области отмечает, что в месте провала толщина льда составляет не более пяти сантиметров.

Сотрудники МЧС помогли нарушителям вытащить автомобили из воды. Однако за выезд на лед вне ледовых переправ и за нарушения экологических норм предусмотрено наказание.





Вечером 17 декабря на Теплых озерах в Иркутске под лед провалился человек. Мужчина пешком пересекал залив по льду и провалился в 300 метрах от берега. Очевидцы при помощи веревки вытащили пострадавшего из полыньи.