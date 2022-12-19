. Весы получат премию, а Скорпионы избавятся от долгов: финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Новая неделя – новые шансы на карьеру и хороший доход. Финансовый гороскоп на период с 19 по 25 декабря 2022 года для всех знаков зодиака подскажет, чего стоит ожидать в денежной и профессиональной сферах. Следуйте его рекомендациям, чтобы предстоящие семь дней сложились для вас лучшим образом.

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Многие представители зодиакального круга смогут увеличить свой доход и избавиться от долгов на предстоящей неделе. Этому будет способствовать благоприятное расположение планеты Юпитер в знаке Овна. Важно следовать рекомендациям, которые содержит финансовый гороскоп, тогда можно будет успешно решить появившиеся на пути трудности и повысить уровень прибыли.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Грядущая неделя будет насыщена событиями, поэтому Овнам следует полагаться на свою интуицию при принятии решений, если они хотят сохранить накопленный бюджет. Также представителям знака рекомендуется сократить расходы в середине недели и не доверять малознакомым людям, в противном случае они могут столкнуться с финансовыми потерями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если Тельцы на этой неделе подведут итоги уходящего времени и займутся планированием будущего, их ждут успех, богатство и счастье. Важно помнить, что результат оправдает ожидание лишь тогда, когда будет правильно выбрано направление и каждый шаг будет качественно продуман. Расположение звезд на следующую неделю также советует сохранять позитивный настрой, тогда возможные трудности обойдут вас стороной.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам важно держаться подальше от агрессивных людей на предстоящей неделе, если они хотят, чтобы этот период для них прошел удачно в профессиональной и финансовой сферах. Откажитесь от дорогостоящих процедур и развлечений, если вам важно сохранить бюджет на этой неделе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы не оттолкнуть от себя финансовую удачу в предстоящие семь дней, забудьте о таких фразах, как «я не смогу» или «я беден». Ищите для себя новые источники дохода, в этом вам будет способствовать благоприятное расположение Юпитера. Кроме того, в этот период для вас будут удачно складываться любые покупки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Благоприятное расположение небесных тел на этой неделе придаст Львам больше энергии и сил. Важно направить их в правильное русло, тогда вы сможете добиться успехов в финансовой сфере. Предстоящий период идеально подходит для решения денежных и профессиональных вопросов, но сперва следует избавиться от долгов и оплатить все счета.

Дева (23 августа — 22 сентября)

21 декабря Луна будет оказывать негативное влияние на Дев, поэтому у них могут возникнуть внутренние конфликты. Кроме того, есть большая вероятность, что некоторые люди могут напомнить им о долгах и их непременно придется возвращать. Со среды сохраняйте контроль над расходами, сосредоточьтесь на самых необходимых покупках.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам может не хватать энергии на предстоящей неделе из-за негативного влияния Венеры, но это не помешает им избавиться от долгов и улучшить свое материальное положение. Некоторые из вас осуществят свои мечты, и будут больше проводить времени за своими увлечениями, не считая расходов. К концу этого периода придется упорно потрудиться, если хотите получить премию или повышение по службе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В среду Луна будет оказывать на представителей знака негативное влияние, поэтому Скорпионам рекомендуется не тратить средства на развлечения и не поддаваться своим слабостям. Во вторник и четверг обращайте внимание на знаки судьбы — они будут предвещать вам положительные перемены в финансовой сфере. Постарайтесь вернуть на этой неделе все долги, тогда сможете получить высокие доходы в грядущем году.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вторая половина декабря — отличное время для разговоров с начальством о повышении и новогодней премии. Со среды возможны трудности с финансами. Некоторых представителей знака могут удивить какие-то внезапные дополнительные расходы, связанные с какой-то поломкой дома. Например, это может быть покупка крупной бытовой техники.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Козерогов это будет довольно удачная неделя в финансовом плане. Только в понедельник могут возникнуть незначительные трудности с деньгами, но они быстро решатся. Расположение звезд указывает на то, что предстоящая неделя будет благоприятным временем для новых деловых знакомств, смены деятельности и поиска нового источника доходов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям будет проще выполнять все обязанности в предстоящие семь дней благодаря удачному расположению Юпитера. Однако это не повод задерживаться на работе и меньше времени посвящать качественному отдыху. Со среды некоторым представителям знака может быть сложно соблюдать умеренность во время предновогоднего шопинга, акции могут быть заманчивыми, но вы должны учитывать свой бюджет, чтобы не остаться с дырой в кармане.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Предстоящая неделя для Рыб будет довольно продуктивной. В первый и третий дни следует воздержаться от лишних трат, а вот в другие, наоборот, нужно посещать магазины и супермаркеты для покупок подарков и других необходимых товаров. В профессиональной сфере Рыбы смогут найти неординарное решение возникших вопросов и получить за это щедрое денежное вознаграждение.