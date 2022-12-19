. VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год

VK отметит Новый год серией увлекательных лекций

Звездные спикеры новогоднего проекта «VK Место встречи идей» расскажут пользователям социальной сети «ВКонтакте» свои секреты успеха, как сохранить здоровье и построить крепкие отношения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

Девять бесплатных лекций затрагивают самые разные темы: от искусства до спорта. Поделятся своими знаниями и идеями звездные спикеры, среди которых Ольга Бузова, Ольга Свиблова, MIA BOYKA, Михаил Лабковский, Наталья Зубарева.

В каждой серии проекта по три лекции звездных спикеров, выпуски будут опубликованы в сообществе «ВКонтакте с авторами» 26 декабря, 3 и 7 января. Пользователям помогут поставить конкретные цели на 2023 год, а также расскажут самое важное о здоровье и саморазвитии, карьере и гармоничных отношениях.

«Секретами крепких отношений поделится Михаил Лабковский, правилами здоровья — Наталья Зубарева, а правилами успеха — Ольга Бузова. Мы верим, что наш проект поможет пользователям и авторам социальной сети узнать много нового, вдохновиться историями спикеров и сформировать личный список целей — чтобы следующий год прошел еще лучше», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Ранее VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой», которое объединит ярчайших представителей российской сцены и удивит зрителей необычными дуэтами. Мероприятие пройдет 28 декабря в 20:23 в официальном сообществе «VK Музыки» во «ВКонтакте».