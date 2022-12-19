. Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"

Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ), отметив, что общими усилиями получится сделать мир более справедливым.

Президент напомнил об истории создания движения. Фактически, появление РДДМ – это пример того, как в России могут становиться реальностью мечты и предложения детей. Именно они легли в основу движения и будут в дальнейшем определять его программу.


"Здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны инициативу", - сказал Путин.

Глава государства видит свою задачу в том, чтобы на всей территории России люди имели доступ к равным социальным возможностям: в здравоохранении, образовании, культуре, спорту. Молодежная политика не исключение – участниками нового движения смогут стать дети, проживающие в любых городах, сёлах, деревнях России.

"В этом его принципиальный смысл: быть доступным на всей территории страны: и в больших городах, и в маленьких посёлках – современным пространством, где соединены все возможности для самореализации каждого ребёнка, подростка, молодого человека", - подчеркнул президент.

Национальный лидер заявил, что происходящие в мире изменения – к лучшему. Россия стремится к глобальным целям - сделать мир более справедливым.

"Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это – перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым", - уверен президент.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
Весы получат премию, а Скорпионы избавятся от долгов: финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Весы получат премию, а Скорпионы избавятся от долгов: финансовый
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Татьяна Буланова стала извращенной
Татьяна Буланова стала извращенной
Илья Авербух хочет больше детей от молодой жены
Илья Авербух хочет больше детей от молодой жены
Лиза Арзамасова поделилась совместным фото с Ильей Авербухом - именинником
Лиза Арзамасова поделилась совместным фото с Ильей Авербухом -
Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass
Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры

Топ на сегодня

Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле

Еще по теме

Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных путешествий для молодежи
В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном
Путин проведет первое заседание Набсовета детского движения 1 сентября