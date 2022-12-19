. Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ), отметив, что общими усилиями получится сделать мир более справедливым.

Президент напомнил об истории создания движения. Фактически, появление РДДМ – это пример того, как в России могут становиться реальностью мечты и предложения детей. Именно они легли в основу движения и будут в дальнейшем определять его программу.

"Здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны инициативу", - сказал Путин.

Глава государства видит свою задачу в том, чтобы на всей территории России люди имели доступ к равным социальным возможностям: в здравоохранении, образовании, культуре, спорту. Молодежная политика не исключение – участниками нового движения смогут стать дети, проживающие в любых городах, сёлах, деревнях России.

"В этом его принципиальный смысл: быть доступным на всей территории страны: и в больших городах, и в маленьких посёлках – современным пространством, где соединены все возможности для самореализации каждого ребёнка, подростка, молодого человека", - подчеркнул президент.

Национальный лидер заявил, что происходящие в мире изменения – к лучшему. Россия стремится к глобальным целям - сделать мир более справедливым.

"Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это – перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым", - уверен президент.