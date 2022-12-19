. ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР

СЦКК ДНР сообщил о разрушениях на заводе «Силур» в Харцызске из-за обстрела HIMARS

Инфраструктура крупного сталепроволочного-канатного завода «Силур» в Харцызске оказалась частично разрушена из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, украинские войска открыли огонь по предприятию около 9.30 по московскому времени, он велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На территорию завода упали шесть ракет. Сведений о пострадавших из-за обстрела не поступало.

18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и Национальный медицинский университет. На город упали не менее десяти ракет. Сообщалось, что один человек в результате обстрела получил тяжелые ранения. Позднее он скончался в реанимации.