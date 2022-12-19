В Иркутской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения: за неделю 32 593 жителя Иркутской области заболели ОРВИ, из них 21 221 — дети.

Показатель заболеваемости находится выше эпидемического порога на 18,7%. Диагноз гриппа лабораторно подтвердили у 61 человека. Данные предоставляет региональное управление Роспотребнадзора.