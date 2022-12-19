. За выходные в Иркутске выпало около 40% от месячной нормы снега

В Иркутске ликвидируют последствия обильного снегопада. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за выходные дни 17 и 18 декабря выпало семь миллиметров осадков — это около 40% от месячной нормы, сообщает пресс-служба администрации города.

За эти дни в около трех тысяч тонн снега вывезли с основных дорог города, около 530 тонн — с мостов. В ночь на 19 декабря в уборке снега с дорог Иркутска задействовали более 200 человек и 68 единиц специализированной техники. Чистят также скверы и парки, тротуары, остановки.

Ранее в ночь на 18 декабря выпало пять миллиметров осадков — 28% от месячной нормы. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.