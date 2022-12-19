. Заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой продолжится 20 декабря
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Заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой продолжится 20 декабря

Заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой продолжится 20 декабря

Заседание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой продолжится 20 декабря, на нем судья вынесет приговор. 19 декабря в Кировском районном суде Иркутска зачитывали материалы уголовного дела. На заседании суда присутствовал журналист сайта IRK.ru.

Наталию Ледяеву задержали в ноябре 2020 года по обвинению в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального минздрава, и несколько других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей.

Суд избрал экс-министру меру пресечения в виде заключения под стражу, затем ее отпустили из-под стражи под домашний арест. 18 октября 2022 года Кировский районный суд Иркутска продлил домашний арест бывшей главе министерства здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой до 24 января 2023 года. 6 декабря подсудимые взяли последнее слово перед оглашением приговора.

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По материалам: irk

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