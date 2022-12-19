. Зидан и Бензема отказались лететь в одном самолете с Макроном на финал ЧМ по футболу

Форвард мадридского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону совместно посетить финал чемпионата мира в Катаре. От предложения отказались и легендарные футболисты Мишель Платини, Зинедин Зидан и Лоран Блан.

Карим Бензема мог отправиться в катарскую столицу Доха вместе с французским лидером на президентском самолете. Напомним, что перед началом ЧМ-2022 он получил травму и не мог участвовать в игре французской сборной. 16 декабря Бензема опубликовал на своей странице в соцсети фото со словами "мне это не интересно" - вероятно, пост относится к приглашению. Как пишет ESPN, ссылаясь на свой источник, спортсмен "полностью поддерживает команду и хочет, чтобы они выиграли этот титул, который в некотором роде будет принадлежать ему".

Кстати, позже стало известно, что предложение отклонили Преснель Кимпембе, Н’Голо Канте и Поль Погба - все они пропустили чемпионат мира из-за травм.

Матч финала состоится сегодня, 18 декабря. Сборная Франции сразится за первое место с аргентинской командой. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция дважды одерживала победу на мундиалях, является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.