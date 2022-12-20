. 13 досадных разочарований, когда люди заказали один торт, а получили совершенно другой

Торт — несомненное украшение любого праздника. Это яркий аккорд, которого ждут гости мероприятия, будь то свадьба или день рождения. Некоторые обходятся тем, что продаётся в магазинах, другие же заказывают торт у кондитеров. Однако такие заказы иногда не оправдывают ожиданий, и вместо произведения искусства, которое было показано мастеру, клиенты получают нечто совершенно не такое. Мы собрали для вас несколько примеров.

Подсолнухи, остатки солнечного дня…

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Облака

Торт для принцессы

Ну и что, что корона бумажная. Зато их три!

Странные пятна получились

Слева — одна из картинок для вдохновения, справа — результат

Ну а что, кондитер тоже художник, и похоже, он так видит!

Ну да, один в один

Ах ты бедная овечка!

Календарь

Эх, Элмо, потрепала тебя жизнь

Неоновая вечеринка!





Странные фантазии

А здесь вы можете найти подборку подобных маникюрных разочарований.