13 досадных разочарований, когда люди заказали один торт, а получили совершенно другой
Сегодня, 18:56
Торт — несомненное украшение любого праздника. Это яркий аккорд, которого ждут гости мероприятия, будь то свадьба или день рождения. Некоторые обходятся тем, что продаётся в магазинах, другие же заказывают торт у кондитеров. Однако такие заказы иногда не оправдывают ожиданий, и вместо произведения искусства, которое было показано мастеру, клиенты получают нечто совершенно не такое. Мы собрали для вас несколько примеров.
Подсолнухи, остатки солнечного дня…
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Облака
Торт для принцессы
Ну и что, что корона бумажная. Зато их три!
Странные пятна получились
Слева — одна из картинок для вдохновения, справа — результат
Ну а что, кондитер тоже художник, и похоже, он так видит!
Ну да, один в один
Ах ты бедная овечка!
Календарь
Эх, Элмо, потрепала тебя жизнь
Неоновая вечеринка!
Странные фантазии
А здесь вы можете найти подборку подобных маникюрных разочарований.
По материалам: twizz