. 15 фотосравнений, которые показывают, какая пропасть есть между снимками из соцсетей и реальностью
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15 фотосравнений, которые показывают, какая пропасть есть между снимками из соцсетей и реальностью

15 фотосравнений, которые показывают, какая пропасть есть между снимками из соцсетей и реальностью

Стремясь выглядеть лучше и идеальнее люди редактируют свои фото, оттачивают форму лица, скрывают недостатки, делают фигуру приближенной к некому эталону. Но интернет всё помнит и всё знает. Порой оригиналы снимков тоже попадают в сеть, или есть возможность сравнить, как человек выглядит на фото и на видео. И все эти сравнения дают понять: разница между соцсетями и реальностью просто огромна!

На странице девушки и на странице фотографа

Помимо отличающейся цветокоррекции на странице модели можно заметить и более тонкие черты лица и талию.

Фото и видео

Эта разница даже забавна

Превращение в куклу

Талия на обработанном фото слишком уж осиная

Инстаграм* и ТикТок

Фото и видео без макияжа

Когда фото из соцсетей и реальность столкнулись в одном месте

Да, на футболке фотография той же женщины. Только отретушированная почти до неузнаваемости.

Снова ретушь фигуры

Макияж тоже многое значит

Говорят, девушка пытается продвигать бодипозитив

Хотим подчеркнуть, что цель подобных постов не в том, чтобы высмеять людей, которые любят обработку. Мы хотим показать, что настоящие люди — это не пластиковые куклы и не персонажи компьютерных игр. И если кто-то испытывает неприятные эмоции, глядя на фото, стоит расслабиться: в жизни эти безукоризненные люди такие же неидеальные, как и все.

Фото и скриншот из видео

Фото из Инстаграма* и необработанное фото

Правило первое: никогда не позволяйте своим парням выкладывать неотретушированные фото

Закончим тем же, с чего начали: фото в профиле модели и в профиле фотографа

Возможно, когда-нибудь люди поймут, что лишняя обработка, искажающая реальность, действительно лишняя. А пока этого не произошло, посмотрите подборку случаев, когда фотошопер не просто отретушировал фото пользователей, но и сделал это с юмором.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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