. 15 смельчаков, которые вовремя поставили брекеты и тем самым поменяли свою внешность и жизнь
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15 смельчаков, которые вовремя поставили брекеты и тем самым поменяли свою внешность и жизнь

15 смельчаков, которые вовремя поставили брекеты и тем самым поменяли свою внешность и жизнь

Криштиану Роналду, Джулия Робертс, Принц Гарри и Том Круз — как думаете, что объединяет этих знаменитостей? Ответ прост: все они носили брекеты. Да-да, идеальная голливудская улыбка порой требует жертв. Неправильный прикус и патологии зубных рядов серьёзно портят жизнь и обычных людей, больно ударяя по самооценке.

Ниже вы можете посмотреть фото тех, кто решился на установку брекетов, а в итоге получил не только идеальную, сияющую улыбку, но и уверенность в себе. Возможно, их пример вдохновит и вас на поход к ортодонту (конечно, если вас есть подобные проблемы с зубами).

469 дней ношения брекетов

День 1 и день 391

Этому парню 28 лет, и он наконец-то добился своего

Он пережил 2 корректирующие операции на челюсти и долгое ношение брекетов. Теперь он полностью доволен своей улыбкой.

Миссия выполнена!

Теперь этот парень может похвастаться идеально ровной и красивой улыбкой

Весь путь преображения занял всего 15 месяцев. Ради такого результата можно и закрыть глаза на некоторый дискомфорт, которые доставляют брекеты.

Теперь улыбаться — сплошное удовольствие

Наконец-то сняли брекеты! 17 месяцев испытания позади

Уверенность в себе и своей улыбке — вот что дают брекеты!

Два года ношения брекетов сотворили настоящее волшебство

Стоит также уточнить, что девушка перенесла ещё 2 операции по исправлению челюсти.

Сложно поверить, что перед нами один и тот же человек

До и после

Начало и финиш — это всё было не зря

Настоящие чудеса стоматологии

Это колоссальные изменения за 16 месяцев

2 года, 11 месяцев и 20 дней ношения брекетов. Результат того стоил

Здесь вы можете посмотреть, как благодаря взрослению и работе над собой преобразились люди, которые ранее считали себя гадкими утятами.

# Интересное
По материалам: twizz

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