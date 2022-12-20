16 комиксов от художницы, которая показывает свои будни в забавных жизненных картинках
Сегодня, 11:00
Художники и иллюстраторы зачастую для своих работ вдохновляются собственной жизнью. А в блогах, которые они ведут, длинные тексты порой и не нужны. Их комиксы способны рассказать о любой произошедшей ситуации так, что другие узнают в этом себя и захотят сделать репост. Сегодня представляем вашему вниманию будни художницы Саши Миткаловой в забавных картинках.
Загадка исчезающего дня
Любовь
Любовь к природе
Не забывайте напоминать себе
Монстера и Питер
После стольких лет? Всегда!
Обидно
Секрет быстрого засыпания
Ещё иногда представляю, с каким запахом следующий крем куплю или скраб!
Жизнь фрилансера
Когда забываешь присесть во время примерки перед покупкой
Когда купила шикарную кофту шикарного цвета
Или как ощущаешь себя в зелёной одежде. Иногда очень круто побыть лягушечкой.
Попытка
Когда становишься гусеничкой и не планируешь выходить примерно до мая
Детский отдел
Хорошо быть маленького роста, иногда смотрю что там интересного есть в детском отделе:)
Комикс о загонах
Только самое нужное!
По материалам: twizz