. 16 комиксов от художницы, которая показывает свои будни в забавных жизненных картинках

Художники и иллюстраторы зачастую для своих работ вдохновляются собственной жизнью. А в блогах, которые они ведут, длинные тексты порой и не нужны. Их комиксы способны рассказать о любой произошедшей ситуации так, что другие узнают в этом себя и захотят сделать репост. Сегодня представляем вашему вниманию будни художницы Саши Миткаловой в забавных картинках.

Загадка исчезающего дня

Любовь





Любовь к природе

Не забывайте напоминать себе

Монстера и Питер

После стольких лет? Всегда!

Обидно

Секрет быстрого засыпания

Ещё иногда представляю, с каким запахом следующий крем куплю или скраб!

Жизнь фрилансера

Когда забываешь присесть во время примерки перед покупкой

Когда купила шикарную кофту шикарного цвета

Или как ощущаешь себя в зелёной одежде. Иногда очень круто побыть лягушечкой.

Попытка

Когда становишься гусеничкой и не планируешь выходить примерно до мая

Детский отдел

Хорошо быть маленького роста, иногда смотрю что там интересного есть в детском отделе:)

Комикс о загонах

Только самое нужное!