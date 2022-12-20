. 16 комиксов от художницы, которая показывает свои будни в забавных жизненных картинках
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16 комиксов от художницы, которая показывает свои будни в забавных жизненных картинках

16 комиксов от художницы, которая показывает свои будни в забавных жизненных картинках

Художники и иллюстраторы зачастую для своих работ вдохновляются собственной жизнью. А в блогах, которые они ведут, длинные тексты порой и не нужны. Их комиксы способны рассказать о любой произошедшей ситуации так, что другие узнают в этом себя и захотят сделать репост. Сегодня представляем вашему вниманию будни художницы Саши Миткаловой в забавных картинках.

Загадка исчезающего дня

Любовь


Любовь к природе


Не забывайте напоминать себе

Монстера и Питер

После стольких лет? Всегда!

Обидно

Секрет быстрого засыпания

Ещё иногда представляю, с каким запахом следующий крем куплю или скраб!


Жизнь фрилансера

Когда забываешь присесть во время примерки перед покупкой

Когда купила шикарную кофту шикарного цвета

Или как ощущаешь себя в зелёной одежде. Иногда очень круто побыть лягушечкой.

Попытка

Когда становишься гусеничкой и не планируешь выходить примерно до мая


Детский отдел

Хорошо быть маленького роста, иногда смотрю что там интересного есть в детском отделе:)

Комикс о загонах

Только самое нужное!

# Интересное
По материалам: twizz

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