. 17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её самым неожиданным образом

Сегодня в доме среднестатистического человека можно найти уйму разнообразной техники и гаджетов. Представить свой обычный день без их использования довольно сложно, ведь они упрощают нашу жизнь и делают её значительно комфортней. Чтобы устройства служили нам дольше, мы стараемся ухаживать за ними, своевременно относить их в ремонт и менять необходимые запчасти.

Однако некоторые люди воспринимают технику в качестве бездушных кусков металла и пластика, поэтому относятся к ней соответствующим образом. Совсем неудивительно, что в скором времени их устройства превращаются в настоящих мучеников, которым приходится переносить самые невероятные испытания в виде падений с высоты, погружения в воду и закаливания огнём.

Парень по неосторожности пробил свой телефон гвоздомётом

Кажется, просто перезагрузить не поможет

Есть предположения, что кто-то просто решил повеселиться с гидроабразивным резаком.

«Клиент принёс мне MacBook Air с этим кабелем. Боже мой, я удивлен, что их дом не сгорел»

Этот компьютер принесли в сервис, чтобы узнать по какой причине он не включается

Вероятно, это сочетание курения и шерсти домашних животных (даже, наверное, шерсти нескольких животных).

Как думаете, можно ли восстановить данные с этого жёсткого диска?

Как и зачем?

По крайней мере, винты здесь вкручены просто идеально.

Вентиляционные отверстия компьютера, забитые кошачьей шерстью

Кажется, кому-то стоит приобрести щётку и наконец-то вычесать своего кота.

Уронили совершенно новый ноутбук

Оптимистично с твоей стороны подключить зарядное устройство…

Телефон просто расплавился. Наверное, есть какие-то проблемы с батареей

Телефон похож на жареный бутерброд с сыром.

Когда телефон имеет тенденцию перегреваться во время зарядки, но при этом является водонепроницаемым

Водонепроницаемость сохраняется недолго. Защитное уплотнение со временем изнашивается, пропуская воду.

Это искусство, вы просто не понимаете

«Телефон моего друга»

Кажется, тут нужна тотальная чистка

Телевизор моей бабушки после того, как уборщицы почистили её телевизор загадочной жидкостью

Бабушка попыталась вскипятить чайник на огне

Это с каким усилием нужно было давить на тачпад?

Видеокарта, поджарившаяся до румяной корочки

Здесь вы можете посмотреть на другие эпичные случаи, когда человек допускал глупые ошибки при использовании гаджетов.