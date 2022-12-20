. 27 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию
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27 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию

27 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию

27 декабря пройдет прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Начало запланировано на 19:00. В течение полутора часов глава региона ответит на вопросы жителей и подведет итоги 2022 года.

Жители региона могут задать вопрос губернатору на сайте в специальной форме. Вопросы принимают с 20 по 24 декабря. После прямой линии все обращения передадут в профильные министерства. Трансляцию можно будет посмотреть на нескольких информационных площадках СМИ региона, в том числе на портале IRK.ru.

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По материалам: irk

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