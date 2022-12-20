. Алибасов может остаться без трусов

С сына продюсера Бари Алибасова взыскали крупную сумму денег. Как выяснилось, сын шоумена Бари Алибасова Бари-младший фактически находится на грани разорения. Он задолжал банку огромную сумму. И сегодня Пресненский суд Москвы вынес решение: взыскал с него более восьми миллионов рублей. «Взыскана с Алибасова Б. Б. в пользу ПАО «Совкомбанк» задолженность по кредитному договору в размере 8 395 902 рублей 38 копеек, проценты за пользование кредитом по ставке 11,44% годовых, начисленных на сумму остатка основного долга, с 18 августа 2022 года по дату вступления решения суда в законную силу, неустойку в размере ключевой ставки Банка России на день заключения договора», — рассказал источник 5-tv.ru.Известно, что представитель Алибасова не явился на заседание. Продюсер может фактически разориться и лишиться имущества, если не рассчитается по кредиту. «Обращено взыскание на предмет залога, недвижимое имущество, путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей», — сообщает источник. Сам шоумен, 75-летний Бари Алибасов в последнее время ведет тихую жизнь: не появляется на ток-шоу, не устраивает скандалов, а сидит дома и иногда гуляет во дворе со своей помощницей по хозяйству. Как выяснилось, на то у продюсера есть причины – его здоровье не полностью восстановилось. Затем создателю группы «На-На» потребовалась срочная операция на позвоночнике, и его положили в больницу. Правда, его сын позднее это опроверг, и сказал, что обращение в больницу было плановым.