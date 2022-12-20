. Алла Пугачева спровоцировала аресты в Израиле

Как сообщает пресса, певица Алла Пугачева незаконно получила израильский паспорт. Артистку и Ксению Собчак подозревают в серьезных нарушениях израильского законодательства. Известно, что селебрити получили местные паспорта нечестным способом. Специалисты убеждены: звезд лишат гражданства Израиля. Дело в том, что они воспользовались своим положением, чтобы получить заветный документ. Так, в апреле только для Аллы Пугачевой 17 апреля открыли офис «Натива», несмотря на то, что это был выходной. Ради этого даже приехал высокопоставленный чиновник. Ксения Собчак же не стала заставлять работников трудиться в субботу, однако посетила офис после закрытия, чтобы не появляться на глазах у горожан. И ей выдали паспорт на 5 лет, что запрещено по новым правилам МВД. После этого блондинка улетела в Москву.Теперь появилась информация, что люди, которые пошли навстречу селебрити, ответят за неправомерные действия. 5 сотрудников Управления регистрации населения задержали в Израиле после того, как вскрылась правда, сообщает Mash. Чиновники, по подозрениям следствия, выдали Собчак и Пугачевой постоянные паспорта, а не временные, как гласит закон. К слову, недавно обнаружился и другой факт из жизни Примадонны и ее мужа. Исполнительница получала паспорт Израиля, основываясь на национальности супруга. Однако пара венчалась, а это значит, что они утаили от властей страны вероисповедание. Адвокат Александр Добровинский объяснил происходящее. «Насколько мне стало известно, журналист Друкер обратился в МВД Израиля с заявлением, оценить возможность ввода в заблуждение при подаче заявления на получение гражданства Максимом Галкиным*. Дело в том, что согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать свое вероисповедание. Принимается позиция атеиста или неверующего», — отмечал он.