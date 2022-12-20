. Анастасии Волочковой не хватает денег, чтобы заплатить за описанную елочку
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Анастасии Волочковой не хватает денег, чтобы заплатить за описанную елочку

Анастасии Волочковой не хватает денег, чтобы заплатить за описанную елочку
Балерина Анастасия Волочкова задолжала приличную сумму денег. Бывшая прима Большого театра проживает в элитном поселке Николо-Урюпино Красногорского района Московской области. Для себя Анастасия обустроила роскошный особняк, который обошелся ей в три миллиона долларов. Внутри — интерьер в стиле барокко, отделка с мрамором и золотом.  Однако платить налоги за земельный участок, на котором расположено ее имение, балерина не хочет. У Анастасии сформировалась задолженность в размере 51,5 тыс. рублей. По этой причине налоговой службой был подан иск к Волочковой, сообщает Mash.  В этом году гостье популярных ток-шоу особенно не везет с судами. В конце ноября урожденная петербурженка приехала в родной город на два заседания. Первое касалось ее квартиры на Итальянской улице. В прошлом году дорогостоящие апартаменты Анастасии затопили. На восстановление интерьеров ушло три с половиной миллиона рублей. Балерина потребовала эту сумму и 100 тысяч за моральный вред. Однако ответственность за это не хотят брать ни ТСЖ, ни сосед артистки сверху. 
Танцовщица не оставляет надежды на победу в суде над Большим театром. Она добивается справедливости в деле об ее увольнении в 2003 году и невыплате более 90 млн рублей за 20 лет работы. Несмотря на приложенные Анастасией усилия, ее шокирующие откровения о сводничестве в учреждении, последнюю тяжбу она проиграла.  Трудности с подмосковным домом Волочковой возникают не в первый раз. В августе прошлого года соседка звезды опубликовала в поселковом чате неожиданное видео. На ролике видно, как артистка справляет малую нужду под ёлкой на своем участке. Сообщение шокировало жителей Николо-Урюпино и даже стало предметом обсуждения на рейтинговых ток-шоу.  Активнее всех против Волочковой выступала экс-солистка группы «Стрелки»  Екатерина Любомская. По мнению балерины, именно певица спровоцировала громкий скандал. Поп-дива подала в суд иск о защите чести и достоинства. Закон встал на ее сторону. Анастасия же считает: на своем участке она вольна делать, что угодно. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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