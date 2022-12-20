. Анастасии Волочковой не хватает денег, чтобы заплатить за описанную елочку

Балерина Анастасия Волочкова задолжала приличную сумму денег. Бывшая прима Большого театра проживает в элитном поселке Николо-Урюпино Красногорского района Московской области. Для себя Анастасия обустроила роскошный особняк, который обошелся ей в три миллиона долларов. Внутри — интерьер в стиле барокко, отделка с мрамором и золотом. Однако платить налоги за земельный участок, на котором расположено ее имение, балерина не хочет. У Анастасии сформировалась задолженность в размере 51,5 тыс. рублей. По этой причине налоговой службой был подан иск к Волочковой, сообщает Mash. В этом году гостье популярных ток-шоу особенно не везет с судами. В конце ноября урожденная петербурженка приехала в родной город на два заседания. Первое касалось ее квартиры на Итальянской улице. В прошлом году дорогостоящие апартаменты Анастасии затопили. На восстановление интерьеров ушло три с половиной миллиона рублей. Балерина потребовала эту сумму и 100 тысяч за моральный вред. Однако ответственность за это не хотят брать ни ТСЖ, ни сосед артистки сверху.Танцовщица не оставляет надежды на победу в суде над Большим театром. Она добивается справедливости в деле об ее увольнении в 2003 году и невыплате более 90 млн рублей за 20 лет работы. Несмотря на приложенные Анастасией усилия, ее шокирующие откровения о сводничестве в учреждении, последнюю тяжбу она проиграла. Трудности с подмосковным домом Волочковой возникают не в первый раз. В августе прошлого года соседка звезды опубликовала в поселковом чате неожиданное видео. На ролике видно, как артистка справляет малую нужду под ёлкой на своем участке. Сообщение шокировало жителей Николо-Урюпино и даже стало предметом обсуждения на рейтинговых ток-шоу. Активнее всех против Волочковой выступала экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. По мнению балерины, именно певица спровоцировала громкий скандал. Поп-дива подала в суд иск о защите чести и достоинства. Закон встал на ее сторону. Анастасия же считает: на своем участке она вольна делать, что угодно.