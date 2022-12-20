. Анастасии Заворотнюк на поддержание жизни требуются сумасшедшие деньги

Журналисты выяснили, сколько платит актриса Анастасия Заворотнюк на свое лечение. Актриса борется с четвертой стадией рака. На прошлой неделе появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится сейчас в одной из онкологических клиник Москвы. Журналисты kp.ru выяснили, что стоимость одного дня в стационаре обходится ее родственникам от 39 до 94 тысяч рублей.Кроме того, для того, чтобы пациента госпитализировали, надо внести на депозит 500 тысяч рублей. Эти деньги идут на процедуры, лекарства и операции, если они нужны будут по показаниям. Заворотнюк, напомним, борется с четвертой стадией рака уже четыре года. Родственники не теряют надежду вылечить артистку.