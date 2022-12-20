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Андрей Малахов показал, как выглядит дома

Андрей Малахов показал, как выглядит дома
Телеведущего Андрея Малахова засняли дома во время просмотра чемпионата мира по футболу. Судя по тому, как смело Андрей Малахов щеголяет без укладки и парика в последнее время, у телеведущего все со здоровьем наладилось. Ведь долгое время люди не могли понять, что происходит со звездой экрана: объемные парики и длинные пряди чужих волос на голове сбивали народ с толку. Поползли даже слухи о серьезном заболевании. Вот и сейчас Малахов показал реальное состояние своей собственной шевелюры, продемонстрировав себя в домашней обстановке. Звезде явно не до внешнего вида – на экране трансляция финала чемпионата мира по футболу. Ликующий шоумен позировал на камеру, повернувшись в профиль, и подписчики смогли рассмотреть его густую короткую стрижку. Судя по глубокому, как смоль, оттенку, Малахов теперь тонируется от седины в темный.
«Вся семья у телевизора!!!», - пояснил телеведущий. «Саша ни за кого, сказал, что чужеземцы играют», высказался Малахов о сыне.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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