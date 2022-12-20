. Андрей Малахов показал, как выглядит дома

Телеведущего Андрея Малахова засняли дома во время просмотра чемпионата мира по футболу. Судя по тому, как смело Андрей Малахов щеголяет без укладки и парика в последнее время, у телеведущего все со здоровьем наладилось. Ведь долгое время люди не могли понять, что происходит со звездой экрана: объемные парики и длинные пряди чужих волос на голове сбивали народ с толку. Поползли даже слухи о серьезном заболевании. Вот и сейчас Малахов показал реальное состояние своей собственной шевелюры, продемонстрировав себя в домашней обстановке. Звезде явно не до внешнего вида – на экране трансляция финала чемпионата мира по футболу. Ликующий шоумен позировал на камеру, повернувшись в профиль, и подписчики смогли рассмотреть его густую короткую стрижку. Судя по глубокому, как смоль, оттенку, Малахов теперь тонируется от седины в темный.«Вся семья у телевизора!!!», - пояснил телеведущий. «Саша ни за кого, сказал, что чужеземцы играют», высказался Малахов о сыне.