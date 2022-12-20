. Артамонов расскажет, сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей
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Артамонов расскажет, сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей

Артамонов расскажет, сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей

Пятого декабря Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 20 декабря председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов расскажет, сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей.

Также сенатор расскажет, будет ли продолжена работа Совета Федерации над бюджетом 2023-2025 годов и какие нерешенные вопросы еще остались; с какими результатами завершается исполнение региональных бюджетов в этом году; какие основные факторы и принятые меры позволили региональным бюджетам преодолеть трудности; какие задачи стоят перед финансовым сектором нашей экономики в условиях санкционного давления Запада; в чем суть принятых решений по поддержке мобилизованных и их семей.

Мероприятие начнется в 13:15. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

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По материалам: pnp.ru

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