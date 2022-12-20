. Артем Дзюба пошутил про свое постельное видео, комментируя неприличный жест вратаря сборной Аргентины

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес завоевал приз в виде золотой перчатки как лучший голкипер ЧМ-2022 в Катаре. Получивший награду спортсмен прижал ее к своему паху и потряс, вызвав споры в Сети. Не смог остаться в стороне и 34-летний российский футболист Артем Дзюба.

"Мне привет передавал", - так прокомментировал российский нападающий кадр с Мартинесом, "насилующем" "Золотую перчатку" после финала ЧМ-2022, в котором Аргентина обыграла Францию.



Артем Дзюба пошутил про свое интимное видео, слитое в Сеть пару лет назад. На нем он занимается самоудовлетворением на камеру.

Интим-видео Артема Дзюбы слили в Сеть пару лет назад

"Когда это только появилось в интернете, мне сразу начали все писать: знакомые, близкие… Очень много людей отреагировали с вопросом, как помочь. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер. Пока я ехал до дома после матча на следующий день, у меня было пять минут, когда я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали, поплакали… А мы все в себе держим. Я в тот момент не мог сдержаться. Это были ужасные сутки. Уже говорили, что это чуть ли не я сам выложил. Надо ж было додуматься… Я прекрасно понимал, что это ужас <...> Какие чувства были в самом начале, когда это только выложили? Я охренел! Не буду врать, дней 7–10 мне было тяжело. Было неприятно", - признавался Дзюба в интервью для Youtube-канала "Грустная передача о футболе".

По словам Дзюбы, скандальный слив видео уже не считается для него столь болезненной темой. Футболист даже может отныне посмеяться над этим.

Гарика Харламова удивил "изнасиловавший" руку вратарь сборной Аргентины

Артем Дзюба иронично прокомментировал кадр с аргентинским вратарем под постом Гарика Харламова, которого явно поразило фото.

Эпичный футбола Кубка мира по футболу и не менее эпичное награждение. На этом фото странно максимально все. Как это назвать?

Сам аргентинец пытался оправдаться за свой неприличный жест. "Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует", - заявил Эмилиано Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.

Подписчики Гарика Харламова стали упражняться в остроумии, комментируя нашумевший кадр с ЧМ-2022 в Катаре. При этом многие осудили поведение Эмилиано Мартинеса.

Руки-загребуки

При всех своих заслугах в воротах, к этому человеку много вопросов по психике и интеллекту

За такое ФИФА и УЕФА должны как минимум отстранить этого клоуна

Это привет французским болельщикам, за агрессивное поведение

Все были в шоке от такого жеста. Не знал куда её приложить?! И даже если его где-то там освистали французы, надо быть выше всего этого, вы победители , так и веди себя как победитель



Гарика Харламова удивил "изнасиловавший" руку вратарь сборной Аргентины