. ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для танков

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в полном объёме выполнил госзаказ Минобороны по поставке двигателей для танков, сообщает пресс-служба концерна "Уралвагонзавод".

Задача была выполнена в срок благодаря поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области, а также грамотной экономической и кадровой политике на заводе.

Сейчас на заводе идет работа по техперевооружению – закупается новое оборудование и реконструируется станочный парк.

Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также запчасти к ним.