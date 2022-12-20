ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для танков
Сегодня, 15:56
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в полном объёме выполнил госзаказ Минобороны по поставке двигателей для танков, сообщает пресс-служба концерна "Уралвагонзавод".
Задача была выполнена в срок благодаря поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области, а также грамотной экономической и кадровой политике на заводе.
Сейчас на заводе идет работа по техперевооружению – закупается новое оборудование и реконструируется станочный парк.
Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также запчасти к ним.
По материалам: uposters.ru