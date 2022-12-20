Дальневосточный банк запустил акцию «Новогодний бизнес-марафон» для новых и действующих клиентов. До 30 декабря 2022 года можно получить скидку 50% при подключении наиболее популярных пакетов услуг РКО в обновленной линейке* на 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Кроме того, в рамках акции Дальневосточный банк дарит скидку от 50% до 100% при использовании приложения DVB-POS, которое позволяет быстро и удобно принимать безналичную оплату за товары и услуги с помощью мобильного телефона.

Первые 50 клиентов, подключившие любой пакет услуг, получат сертификат на коуч-сессию или разработку KPI от Дальневосточного Консалтингового агентства «Успех» ***. Подробнее об условиях акции можно узнать по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.





Подробно

*скидка предоставляется на пакеты услуг РКО «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс», «Премиум» при подключении и оплате до 30 декабря 2022 года, распространяется только на оплаченный в рамках акции период 1, 3, 6 или 12 мес.

** Скидка действует на фиксированную ежемесячную комиссию при использовании приложения DVB-POS. Размер комиссии устанавливается в индивидуальном порядке.

***только для клиентов г. Владивостока и пос. Трудовое. Сертификат дает право на одну коуч-сессию или разработку KPI для одной должности. Количество сертификатов ограничено.

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