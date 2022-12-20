. Даня Милохин вымаливает прощение у россиян
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Даня Милохин вымаливает прощение у россиян

Даня Милохин вымаливает прощение у россиян
Продюсер заступился за тиктокера Даню Милохина. По мнению продюсера, не стоит «забивать камнями» оступившегося блогера. Блогер Даня Милохин стал в нашей стране персоной нон-грата после того, как неожиданно уехал в США и исполнил для YouTube-шоу гимн Украины. Однако нашлись люди, которые считают нужным заступиться за рэпера Даню. Например, продюсер Дмитрий Ашуров решил защитить юношу от всеобщих нападок.
Недавно Милохин, видимо, желая реабилитироваться, вышел на улицу (в Америке) и спел гимн России. Не исключено, что таким образом он хочет убедить россиян в своем патриотизме и намекает, что не прочь вернуться на Родину. «Нужно уметь прощать таких личностей, как Милохин. Не надо забивать его камнями за любую провинность, а то мы вернемся в каменный век», — сказал Ашуров в интервью изданию РИА ФАН.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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