. Дина Гарипова обнародовала имя сына и рассказала, как изменилась ее жизнь

Победительница первого сезона шоу «Голос», 31-летняя Дина Гарипова 19 июня родила первенца. Певица рассказала, как совмещает работу и материнство. Дина Гарипова ведет закрытый образ жизни. Она не публикует фото ни супруга Равиля Бикмухаметова, за которого вышла замуж в 2015 году, ни новорожденного сына. Певица призналась, что старается максимально много времени посвящать сыну. Каждый концерт Дина планирует заранее, чтобы было с кем оставить малыша. «Многие домашние дела взял на себя муж. Очень важно, чтобы у молодой мамы была такая опора. И, конечно, иногда приходят наши родители, без помощи которых было бы намного сложнее. В услугах няни мы пока не нуждаемся, справляемся своими силами». – поделилась Гарипова в беседе со «СтарХитом».Певица призналась, что они с мужем долго думали над именем сына. В итоге молодые родители остановились на имени Адам. «Нам понравилось, что оно красиво звучит как на русском, так и на татарском. И то, что оно означает «человек», я считаю очень символичным. Ведь главное в любой ситуации — оставаться человеком». – отметила артистка. Дина пока не собирается показывать сына широкой публике, также как и мужа. «Семья — это очень личное, и я не хотела бы выставлять на всеобщее обсуждение своих близких»,- призналась Гарипова. Она отметила, что уже включает сыну свои песни, и он прислушивается к ним.Новый год певица планирует провести со своими родными. «Мне нравится, когда мы собираемся вместе, смотрим любимые фильмы, готовим разные вкусности и ждем салют. Очень хочу, чтобы и для Адама этот праздник стал волшебным, как это было в нашем детстве. Жизнь меняется с появлением детей. И я счастлива, что могу чувствовать эти изменения!», - поделилась Гарипова со «СтарХитом».